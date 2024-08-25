При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут

В Краматорске Донецкой области во время ракетного удара по гостинице "Сапфир" 24 августа пострадала команда журналистов агентства Reuters, освещающих войну в Украине. Один из журналистов пропал без вести, трое других получили ранения.

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Об этом сообщило агентство Reuters. В отеле в общей сложности находились шесть членов их команды.

"Член команды Reuters, освещающей войну в Украине, пропал без вести, а еще двое были госпитализированы после обстрела гостиницы в городе Краматорск", – говорится в сообщении.

Также удалось найти трех других работников. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается по сей день.

Россияне ударили по жилому кварталу города ракетой "Искандер-М". Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Краматорску пострадали четверо журналистов — граждане Украины, США, Латвии и Германии. Вероятно, под завалами все еще остается журналист из Великобритании.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали журналисты-иностранцы.

Напомним, что в сети опубликовали кадры изнутри гостиницы в Краматорске Донецкой области после российского удара вечером 24 августа. По гражданской инфраструктуре враг попал баллистической ракетой: пострадали журналисты иностранного СМИ.

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