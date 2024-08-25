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При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут

Иванна Шепель
War
1 минута
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При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут

В Краматорске Донецкой области во время ракетного удара по гостинице "Сапфир" 24 августа пострадала команда журналистов агентства Reuters, освещающих войну в Украине. Один из журналистов пропал без вести, трое других получили ранения.

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Об этом сообщило агентство Reuters. В отеле в общей сложности находились шесть членов их команды.

"Член команды Reuters, освещающей войну в Украине, пропал без вести, а еще двое были госпитализированы после обстрела гостиницы в городе Краматорск", – говорится в сообщении.

Также удалось найти трех других работников. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается по сей день.

Россияне ударили по жилому кварталу города ракетой "Искандер-М". Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Краматорску пострадали четверо журналистов — граждане Украины, США, Латвии и Германии. Вероятно, под завалами все еще остается журналист из Великобритании.

При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут
При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут
При ударе по гостинице в Краматорске пострадали журналисты Reuters, одного до сих пор ищут

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали журналисты-иностранцы.

Напомним, что в сети опубликовали кадры изнутри гостиницы в Краматорске Донецкой области после российского удара вечером 24 августа. По гражданской инфраструктуре враг попал баллистической ракетой: пострадали журналисты иностранного СМИ.

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