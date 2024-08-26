В Reuters подтвердили гибель своего работника в результате удара РФ по Краматорску

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Краматорске Донецкой области, вследствие чего пострадали иностранные журналисты. Агентство новостей Reuters подтвердило, что среди погибших был журналист Райан Эванс.

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Еще двое журналистов агентства находятся в больнице. Об этом сообщает Reuters.

Эванс получил несовместимые с жизнью ранения в результате удара по отелю в городе Краматорск. Он занимал должность советника по безопасности в агентстве. Кроме того, двое журналистов Reuters находятся на лечении в больнице, у одного диагностированы серьезные ранения.

"Мы срочно ищем дополнительную информацию об атаке, в том числе работая с властями в Краматорске, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", – сообщили в Reuters.

Райан Эванс работал с Reuters с 2022 года и консультировал его журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Ему было 38 лет.

Трое других членов команды Reuters, которые находились в отеле во время удара, не пострадали.

Напомним, оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали журналисты-иностранцы.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области во время ракетного удара по гостинице "Сапфир" 24 августа пострадала журналистка из Польши Моника Андрушевская. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения.

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