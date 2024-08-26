'Путин себе не изменяет, это больное существо': Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Украине и обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку, которую оккупанты устроили против Украины 26 августа, запустив около сотни ракет и сотни "Шахедов". Он призвал страны Запада к "сильным решениям", чтобы остановить эту войну.

Видео дня

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram главы государства. Он подчеркнул, что в настоящее время по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.

"Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру", – подчеркнул президент, выразив соболезнования семьям погибших в результате обстрелов.

"Много повреждений в энергетике. Но повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем", – заверил глава государства.

В то же время он заявил, что российская армия и ее диктатор могут делать только то, что позволяет им мир.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо", – сказал украинский лидер.

Он призвал снять с Украины ограничения по дальнобойности, поскольку у российских террористов их нет.

"Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – сказал глава государства.

Зеленский призвал партнеров реализовать договоренности: системы ПВО и ракеты к ним, а также совместное сбивание ракет и дронов.

"Сегодня были у них мишени на Волыни, Львовщине, Франковщине. Винницкая область, Хмельницкая, наша Тернопольщина. В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать значительно больше для защиты жизни, если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

– В Бучанском районе Киевской области начали находить обломки сбитых российских ракет. Вражеские объекты были уничтожены силами ПВО при обстреле в понедельник, 26 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!