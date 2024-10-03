Раненый в Краматорске 25 августа журналист вышел из комы и заговорил: что известно о его состоянии

Известный украинский журналист, оператор информационного агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей, раненный во время российского удара по гостинице в Краматорске 24 августа, вышел из комы и пришел в сознание. Иван начал говорить, но все еще не все понимает.

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Об этом сообщила его супруга, журналистка Мария Семенченко. По ее словам, Иван всех узнает, отвечает на несложные вопросы и "многое помнит", в то же время говорить ему трудно.

"Иногда он удивляет тем, что помнит какие-то детали, даже слова всех любимых песен. В то же время он так же может говорить что-то непонятное, как люди после наркоза, не помнить каких-то деталей. Иван не помнит, что с ним произошло и не до конца осознает всю ситуацию. Он знает, что он был в командировке, что прилетела ракета и он ранен, но эта информация все время стирается из его сознания", – говорит Мария.

Иван Любиш-Кирдей – кавалер ордена "За заслуги" III степени. В журналистике он больше 20 лет, работал на канале "1+1", для немецкого вещателя ARD и т.д. Снимал события на Евромайдане в 2013 и 14 годах. Вместе с украинскими военными оказался в Иловайском котле, где не переставал снимать. В результате вышел документальный фильм "Кровавая война в Украине – бегство из Иловайска".

По словам Марии, первое, что сделал Иван после прихода в сознание, – посоветовал врачам, что именно нужно делать с россиянами (потому что украинцы именно с такими словами и выходят из комы).

"Говорить ему тяжело, у него сломана челюсть плюс действие лекарств, и так же трудно держать зрительный контакт. Поэтому он говорит с закрытыми глазами. Но также он улыбается, пробует шутить, раздражается и понемногу проявляет другие эмоции. Не помнит каких-то деталей, например, сколько ему лет или что он женат", – рассказывает жена Ивана.

Несмотря на все, в больнице Иван "все время излучает любовь": как говорит Мария, всем, кто к нему заходит, включая врачей и медсестр, он тут же сообщает, как он их любит.

"Конечно, надо понимать, что это еще не тот Иван, который был до ракетного удара, но очевидно, что тот Иван уже где-то близко. Он еще тяжелый, впереди у него несколько операций и долгая реабилитация, но он говорит. Верю, что еще немного и Иван сможет сам всех поблагодарить", – надеется женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, Иван Любиш-Кирдей был рядом с гостиницей "Сапфир" в Краматорске, когда 24 августа заведение было уничтожено российским ракетным ударом. Из-за того, что Иван оказался недалеко от эпицентра взрыва, он получил многочисленные травмы и впал в кому.

Напомним: оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистике по городу Краматорск Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница, шесть человек пострадали и одна погибла.

В результате атаки пострадала команда журналистов агентства Reuters, освещающих войну в Украине. Три человека получили ранения, а советник по безопасности агентства Райан Эванс погиб.

Под обстрел РФ в Краматорске также попала журналистка из Польши Моника Андрушевская. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара.

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