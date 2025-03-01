'Террор против безоружных': появились фото больницы в Харькове, по которой ударили оккупанты

Россияне в ночь на 1 марта ударили "Шахедами" по Харькову. В результате атаки повреждения получила городская больница.

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Последствия удара войск РФ по медучреждению показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что РФ продолжает террор и воюет с мирными безоружными украинцами.

"Террор против безоружных харьковчан! Последствия ночного вражеского обстрела по медицинским учреждениям. Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", – написал Синегубов.

Он опубликовал фото корпусов больницы, подвергшихся разрушениям в результате атаки. Разрушенные кровли и выбитые окна, а также разбитая мебель и изувеченное оборудование являются лучшей иллюстрацией того, как на самом деле российский диктатор Владимир Путин "хочет остановить войну", как в этом убеждает президент США Дональд Трамп.

Напомним, в ночь на 1 марта российские войска атаковали Харьков и Харьковский район. По меньшей мере, 9 "Шахедов" нанесли разрушения в трех районах облцентра.

Повреждены многоэтажки, магазины, АЗС и больница. В медучреждении вспыхнул пожар на крыше здания. Спасатели вместе с полицейскими, медиками и волонтерами эвакуировали из пораженного здания 64 человека, из них – 56 пациентов и ребенок.

По состоянию на утро 1 марта известно о семи пострадавших.

Всего минувшей ночью враг атаковал Украину более 150 беспилотников. 103 из них сбили силы ПВО в 12 областях нашего государства. Разрушения зафиксированы в Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

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