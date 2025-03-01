Силы ПВО сбили над Украиной 103 из 154 российских дронов за ночь, более полусотни не достигли целей

Россия в ночь на 1 марта устроила новую воздушную атаку на Украину: на украинские города и села враг направил 154 беспилотника. Силы ПВО сбили 103 российских дрона в 12 областях нашей страны.

Видео дня

Еще более полусотни БПЛА локационно потеряны. О результатах ночного боя сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку вражеская армия начала с 19.30 28 февраля. Всего в ночь на 1 марта противник атаковал 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. 51 вражеский беспилотник – локационно потерян (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина.

Напомним, в конце минувших суток в Харькове прозвучала серия взрывов: "Шахед" попал в медучреждение, пострадали семь человек.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Донетчине: трое гражданских погибли, двое ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!