В домах повылетали окна: появились фото последствий 9 ударов РФ по Харькову

В ночь на 1 марта российские войска атаковали Харьков. По трем районам облцентра захватчики нанесли по меньшей мере девять ударов дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Разрушениям подверглись здание больницы, магазины, АЗС и многоэтажки. Репортаж с последствиями атаки государства-агрессора опубликовало местное издание "Гвара Медиа".

По меньшей мере, девять ударов по трем районам Харькова ночью нанесли российские войска. Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районе. Поврежденs многоэтажки, магазины и АЗС.

В Киевском районе Харькова один из ударов зафиксирован в центре города. В результате обстрела выбиты окна и двери в многоквартирных домах и заведениях неподалеку. "Шахед" попал в хозяйственное сооружение, на месте возник пожар.

"Во время удара я спал в комнате. Проснулся, когда уже вылетели окна в квартире от взрывной волны. Быстро собрались, взяли документы и вышли во двор. Утром попробую к сыну поехать, попроситься жить у него, эту комнату мы снимали, но сейчас там нельзя жить", – цитирует "Гвара Медиа" рассказ жителя поврежденного дома по имени Анатолий.

По состоянию на 01:52 1 марта сообщалось, что в результате атаки пострадали семь человек. Они получили ранения стеклом и острую реакцию на стресс. Такие данные сообщали в полиции Харьковской области.

"На момент удара мы слышали, что летел "шахед", с мужем прошли в коридор, у нас повреждены окна и двери", – рассказала Ирина, проживающая в одном из поврежденных домов в Киевском районе.

Еще один из ударов был зафиксирован в Шевченковском районе города. Там "шахед" попал в проезжую часть. Взрывной волной повреждено остекление окон в домах неподалеку, супермаркете и магазинах. Также рядом находилась АЗС, которая тоже была повреждена обстрелом.

Еще с ночи на местах работают все соответствующие службы.

Кроме Киевского и Шевченковского районов попадания зафиксированы в Новобаварском районе Харькова, а также в пригороде, отметили в ГСЧС.

"В результате атаки повреждены: медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры. Здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота. Возникло четыре ячейки пожаров", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям о последствиях ударов врага по Харькову и Харьковскому району.

В ГСЧС также добавили, что один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Спасатели вместе с полицейскими, медиками и волонтерами эвакуировали из пораженного здания 64 человека, из них – 56 пациентов и ребенок.

Напомним, об ударе российских войск по больнице в Харькове стало известно в конце минувших суток. В целом Харьков атаковали по меньшей мере девять "Шахедов", пострадали семь человек.

Также захватчики ударили дронами по Одесщине. В результате атаки вспыхнули дом и автомобили, погиб человек.

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