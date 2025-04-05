'Кровавое преступление России': в Кривом Роге повреждено 44 многоквартирных дома, 8 заведений образования и культуры

В Кривом Роге рассказали о последствиях ракетной и дроновой атак российских захватчиков 4 апреля. Оккупанты не только убили 19 человек и ранили еще 74, но и повредили 44 многоквартирных и 23 частных дома.

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Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Кроме того, в результате российских ударов в городе повреждено одно административное здание, восемь заведений образования и культуры, 26 объектов бизнеса, автомобили.

Всего в Кривом Роге из-за обстрелов 4 апреля выбито более 1200 окон.

Всю ночь и весь день продолжалось устранение последствий ударов РФ, были задействованы все необходимые службы, коммунальные бригады и техника. Возникшие пожары были ликвидированы.

В настоящее время возобновлено газоснабжение для 282 квартир. Также благодаря тому, что работы продолжались всю ночь, коммунальщикам удалось восстановить рельсы и контактную сеть трамвая в Долгинцевском районе.

"Вчера очередное кровавое преступление совершила страна-террорист. Ракетная и массированная шахедна атаки по жилым кварталам и детским площадкам. Россияне убили 19 человек. 9 из них – дети. Этому никогда не может быть прощения! Вечная память", – написал Вилкул.

Он сообщил, что 37 пострадавших сейчас находятся в больницах. Двое детей 5 и 8 лет были доставлены в Днепр в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии. В больницах Кривого Рога – 17 раненых в тяжелом состоянии, в том числе двое детей. Врачи борются за их жизни и оказывают необходимую помощь.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ 4 апреля. Кроме того, 6 апреля по всей Украине объявили день траура по погибшим в городе.

Как сообщил OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Погибли 18 человек (в том числе девять детей), более 70 пострадали. Правоохранители показали первые минуты после удара страны-агрессора России и отметили, что целью россиян стали дети.

Позже вечером оккупанты второй раз за день обстреляли Кривой Рог, ударив по городу беспилотниками типа "Шахед". Вспыхнули пожары, один человек погиб.

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