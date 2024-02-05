Нидерланды готовят к отправке Украине еще 6 истребителей F-16: что известно

Нидерланды отправят в Украину еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить к отправке в декабре 2023 года. Таким образом, украинская армия в ближайшее время получит от Нидерландов первые 24 долгожданных самолета.

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Об этом сообщили в правительстве Нидерландов в понедельник, 5 февраля. Отмечается, что страна снимает с продаж F-16.

Нидерланды прекратили переговоры о возможной продаже 6 истребителей F-16 международной компании Draken International. Обе стороны пришли к выводу, что эти F-16 не будут проданы в ближайшее время. Об этом сообщили министр обороны Кайса Оллонгрен и государственный секретарь Кристоф ван дер Маат.

Эти шесть самолетов добавят к восемнадцати F-16, которые готовятся к отправке в Украину с декабря 2023 года. Еще 18 нидерландских самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

Следует отметить, что истребители F-16 в течение многих лет составляли важнейшую часть ударной силы Королевских ВВС Нидерландов. Теперь эту роль взяли на себя более современные истребители F-35. Поэтому Нидерланды решили избавиться от своих F-16.

Ранее сообщалось, что первые западные истребители F-16 значительно усилят возможности сил обороны Украины на передовой. С их помощью можно будет перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники, однако для того, чтобы получить полный контроль над воздушным пространством Украины, нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь.

Как сообщал OBOZ.UA:

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал поступление в Украину дальнобойного оружия и самолетов F-16. Он убежден, что это будет способствовать достижению еще больших успехов украинских защитников на поле боя и дальнейшему освобождению территории от врага.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что в украинском небе самолеты F-16 появятся в этом году. Российские оккупанты сразу это почувствуют.

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