ВСУ серьезно усилятся первыми  F-16, но быстро взять под контроль небо не получится, – Игнат

Уже первые западные истребители F-16 значительно усилят возможности Сил обороны Украины на передовой.С их помощью можно будет перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники, однако для того, чтобы получить полный контроль над воздушным пространством Украины, нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь.

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б этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 29 января. Он подчеркнул, что речь должна идти о комплексе средств, который даст возможность Украине преобладать в небе .

F-16, как сказал спикер, смогут отогнать авиацию страны-агрессора России подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться на определенных участках на фронте. Также эти самолеты помогут контролировать воздушное пространства над морем, обеспечивая работу "зернового коридора".

В то же время, Игнат считает, что у оккупантов есть мощные средства противовоздушной обороны в захваченном Крыму и на других временно оккупированных территориях. Кроме того, у врага мощная авиация. Поэтому сказать, что Украина после получения первых F-16 сможет быстро взять под свой контроль воздушное пространство, нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что в украинском небе самолеты F-16 появятся в этом году. Российские оккупанты сразу это почувствуют.

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