Буданов: надеюсь, что весной F-16 появятся в Украине

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что западные истребители F-16 появятся в Украине весной. Он подчеркнул, что этот вопрос уже решен.

Речь идет лишь о технических моментах передачи самолетов. Такое заявление Буданов сделал после 19 заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как пояснил Буданов, во время встречи с партнерами решались вопросы, касающиеся технической составляющей, а также процесса передачи, готовности инфраструктуры и обслуживания этих самолетов.

Кроме того, обсуждалась и подготовка лётного и аэродромного состава. Он отметил, что эти вопросы уже решены, поэтому остается только ждать финального этапа.

"Относительно F-16 вопрос решен! Здесь были подробности технических вопросов, передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию... Подождите, это уже скоро, это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение и все могут вычислить. Это не так уж и тяжело. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе", – сказал глава ГУР.

Ранее сообщалось, что у Национальной гвардии США достаточно денег для завершения обучения украинских пилотов управления истребителями F-16. В случае расширения программы требуются дополнительные средства.

Напомним, Нидерланды отправят в Украину еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить к отправке в декабре 2023 года. Украинская армия в ближайшее время получит от Нидерландов первые 24 долгожданных самолета.

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