Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 к лету – CNN

Украинские пилоты в США проходят обучение на американских истребителях F-16, которые вскоре должны получить наши Воздушные силы. Стало известно, что первая группа из четырех летчиков по плану завершит обучение к лету текущего года.

Об этом сообщили в Национальной гвардии штата Аризона, пишет CNN. Эта группа начала учиться полетам на F-16 в середине октября 2023 года. В Пентагоне тогда говорили, что обучение займет несколько месяцев.

Вторая группа из четырех других украинских пилотов начала обучение в январе. Тем временем третья группа сейчас проходит курсы английского языка, который необходим для полетов на истребителях четвертого поколения.

"Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от того, как они будут усваивать программу", – сказала Эрин Ханниган, представитель Национальной гвардии Аризоны.

Тренировки наших пилотов проходят в Тусоне (штат Аризона), где базируется 162-е истребительное крыло Воздушных сил Национальной гвардии Аризоны. Языковую подготовку они проходят в Сан-Антонио (штат Техас), где находится Центр английского языка Defense Language Institute.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил надежду, что западные истребители F-16 появятся в Украине весной. Он подчеркнул, что этот вопрос уже решен.

– А издание Foreign Policy недавно написало, что первые истребители американского производства F-16 появятся в Украине в июне 2024 года. В то же время, 12 подготовленных пилотов для управления этими самолетами должны прибыть в страну до конца финансового года в США – обычно это сентябрь.

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