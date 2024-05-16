Зеленский: удалось придать уверенности направлению Волчанска, но угрозы есть

На Харьковщине продолжаются жестокие бои. По состоянию на данный момент украинским защитникам "удалось добавить уверенности в направлении Волчанска", сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Харьковской области продолжаются "наши контрударные действия".

"Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска", – рассказал глава государства в традиционном обращении к стране.

Президент провел в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Главком, командующие по направлениям, руководители сектора безопасности – ГУР, Служба внешней разведки, СБУ, Государственная пограничная служба, МВД, руководители Харьковской области. То есть все аспекты ситуации. Подробно – по боевым действиям на Харьковщине и защите людей, наших позиций, потребностей подразделений, которые защищают наши позиции. Были сегодня на ставке также и доклады по поводу дальнейших намерений оккупанта - ко всем вариантам готовимся", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия пытается расширить войну, и добавил, что "наших результатов в отражении штурмов и уничтожении оккупанта" должно стать больше.

Также Зеленский в Харькове лично отметил наших воинов, которые защищают именно харьковские направления: 57-я, 42-я, 92-я бригады, воины спецподразделений ГУР и другие.

Отдельно на заседании ставке анализировали ситуацию в Донецкой области, на всех соответствующих направлениях.

"Покровское, Краматорское, другие... Там наибольшее количество боевых столкновений, наиболее жесткие обстоятельства. Конечно, это направление не оставляем без внимания", – сказал президент.

По словам Зеленского, идет работа с партнерами, чтобы дать, в частности, Харьковщине, Донбасу, Сумщине и другим нашим регионам больше базовой защиты, а именно – систем ПВО и дальнобойного оружия.

По возвращении из Харькова глава государства говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"О наших потребностях, о системах Patriot, которые могли бы ощутимо изменить ситуацию на Харьковском направлении. Отдельно обсудили российские террористические удары по нашим регионам в западной части Украины – ту угрозу, которую удары по газовой инфраструктуре несут всем в Европе, не только нам, но и нашим соседям", – рассказал Зеленский.

Президент напомнил о новом оборонном пакете Дании (750 миллионов евро на усиление нашей ПВО и артиллерии) и поблагодарил всех, кто делает все, чтобы наше государство выстояло.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области по состоянию на 16 мая стабилизировать линию фронта пока не удалось. Однако наши защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции.

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