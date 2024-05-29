"Не должно быть ограничений": в Польше объяснили свою позицию по применению Украиной предоставленного оружия

Польша не выдвигала и не выдвигает никаких возражений относительно использования военной техники и оружия, предоставленного Украине. Позиция Варшавы заключается в том, что никаких ограничений в этом плане быть не должно.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны Цезари Томчик в Брюсселе (Бельгия), передает Business Insider. Представитель МО подчеркнул, что оружие от Польши "Украина может использовать по своему усмотрению".

Пока что Силы обороны нашей страны ограничены некоторыми государствами, такими как Германия и США, запрещающими бить по территории РФ их вооружением.

Заместитель польского министра обороны сообщил, что Варшава таких условий не выдвигала. Он добавил: лишь небольшое количество стран считает, что ограничения на применение оружия должны продолжать существовать.

Томчик отметил, что ВСУ должны иметь возможность воевать той техникой, которую им передают, ведь именно для того, чтобы быть эффективными, они получают западную военную помощь.

В то же время Польша придерживается международных обязательств относительно реэкспортной техники. Например, если Варшава передаст Киеву танки Leopard, Берлин должен дать согласие на то, как они будут использоваться против России.

"Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать той техникой, которую она получает... Украину ограничивают некоторые страны, и этому надо положить конец", – подчеркнул представитель минобороны.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны. Речь идет как о системах ПВО, так и боеприпасах для них.

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