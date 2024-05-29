Шольц не против, чтобы Украина била по России западным оружием? Канцлер Германии сделал новое заявление и вызвал ажиотаж

В ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции 28 мая федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу права Украины наносить удары дальнобойным западным вооружением по территории РФ. Он, пусть и очень осторожно, но поддержал позицию французского лидера относительно того, что Украина имеет полное право наносить удары по военным базам в РФ, откуда происходят атаки на украинские города и села.

При этом, акцентировав внимание на праве Украины на самозащиту в соответствии с нормами международного права, Шольц в свой ответ ввернул пассаж о необходимости "уважать условия поставщиков оружия". Подробности заявления канцлера ФРГ приводят The Guardian и DW.

Первым во время пресс-конференции по праву Украины бить по территории РФ в ответ на атаки заявил Макрон. Он выразил уверенность в том, что Запад должен позволить Украине применять дальнобойное оружие западного производства для "нейтрализации" военных целей – баз, с которых ВС РФ атакуют Украину, в частности ракетами.

Впрочем, у Макрона есть определенная оговорка.

"Мы не должны позволить им задеть другие цели в России, и, очевидно, гражданские мощности", – сказал президент Франции.

После него слово взял Шольц, ранее последовательно выступавший за запрет использования западных вооружений для ударов по РФ. Он отметил, что применение вооружений, передаваемых Украине западными союзниками, должно происходить в соответствии с международным правом. При этом Шольц добавил, что с точки зрения международного права "у Украины есть все возможности для того, что она делает".

"У Украины есть все возможности, согласно международному праву, для того, что она делает. Об этом следует сказать прямо. Мне кажется странным, когда некоторые люди утверждают, что ей нельзя позволять защищаться и принимать для этого соответствующие меры", – отметил Шольц.

Он подчеркнул, что разделяет позицию Макрона – при условии, если украинцы "уважают условия поставщиков оружия".

Передать Украине дальнобойные немецкие ракеты Taurus, о которых давно просит Украина, Шольц по-прежнему отказывается.

В сети заявление, которое можно воспринять как определенное изменение позиции Шольца по поводу права Украины бить по территории РФ в ответ на российские удары, вызвало ажиотаж.

"Шольц колеблется, как камыш в заводи. Однако... А Шольц уже и не против? При "определенных условиях". Поджечь камыш, глядишь – и будет дело", – написал в сети Х Валерий Ветров.

Может ли туманное заявление Шольца указывать на "окно Овертона" в вопросе ударов по России, рассуждает также автор аккаунта "Молескин" в сети Х. В твите подводятся определенные промежуточные итоги по поводу того, кто сейчас поддерживает, а кто пока против ударов по территории РФ западным оружием.

Так, пишет "Молескин", четко свою поддержку артикулировали Франция, Нидерланды, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, недвусмысленно призывающие страны Запада снять подобные ограничения для Украины.

США и Германия напускают "дипломатический туман": несмотря на публичные заявления о том, что Украина имеет право защищаться и что решать вопросы ударов по РФ надлежит только ей, запрет на применение своих вооружений для атак на Россию они не сняли.

Против ударов по РФ публично заявили Бельгия, Италия и Венгрия, напоминает "Молескин", добавляя, что подобной позиции, скорее всего, придерживаются Австрия, Греция и Кипр, представители которых засветились на незаконной инаугурации российского диктатора Владимира Путина уже в 2024 году.

"Окно Овертона открывается все шире, и то, что вчера казалось фантастикой, становится реальностью на наших глазах", – резюмирует Молескин.

Напомним, накануне, 28 мая, за снятие ограничений для Украины по применению западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ высказались министр обороны Нидерландов и премьер-министр Чехии. А Столтенберг подчеркнул, что западное оружие, поставленное в Украину, принадлежит украинцам, поэтому только им решать, наносить им удары по РФ или нет.