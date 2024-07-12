Столтенберг: Украина имеет законное право бить западным оружием по РФ

Страны НАТО имеют право предоставлять Украине оружие, оставаясь при этом в стороне от войны в Украине. В свою очередь Украина имеет законное право на использование полученного от партнеров оружия для поражения легитимных целей на территории страны-агрессора России.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он очертил только два условия: такое использование оружия партнеров может быть только в рамках самозащиты Украины от российской агрессии и только по законным военным целям.

"Россия вторглась в Украину, что является вопиющим нарушением международного права. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. Страны-члены НАТО имеют право предоставлять оружие и поддерживать право Украины на самооборону, не становясь стороной конфликта. Право на самооборону включает также право наносить удары по законным военным целям на территории агрессора", – заявил генсек НАТО.

"Нет никаких сомнений, что Украина имеет право использовать оружие, которое оно имеет – собственного производства, а также оружие, предоставленное союзниками – для поражения законных целей на территории России", – подчеркнул он.

Столтенберг не скрывает, что некоторые союзники сделали ограничения по использованию Украиной предоставленного оружия. Однако он признал, что поскольку РФ обстреливает и забрасывает бомбами Украину со своих территорий, "единственный способ поразить военные цели, пусковые установки ракет или аэродромы, совершающие атаки против Украины – это поразить военные цели на российской территории".

Как сообщал OBOZ.UA, в последний день саммита НАТО глава США Джо Байден объявил о новом оружии для наших бойцов на фронте. Кроме того, усилить возможности сил обороны пообещали и другие страны – Австралия, Норвегия, Литва. Более подробно, что принес Украине финальный день саммита, и есть ли надежда на членство Украины в Альянсе, читайте здесь.

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