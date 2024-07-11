Patriot, гарантии безопасности, силовой ответ РФ: что принес Украине финальный день саммита НАТО и есть ли надежда на членство

В Вашингтоне завершился последний день саммита НАТО. Внимание в этот день была уделена встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Джо Байдена, во время которой было объявлено о новом оружии для наших бойцов на фронте. Кроме того, усилить возможности Сил обороны пообещали и другие страны – Австралия, Норвегия, Литва.

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В то же время в США заявили, что вместе с Украиной готовят силовой ответ на обстрел Россией детской больницы в Киеве, а Турция сообщила о подготовке к конференции по продовольственной безопасности и свободе судоходства.

Какие еще результаты получила Украина в третий день саммита НАТО в Вашингтоне – итоги от OBOZ.UA.

Patriot и другое оружие для Украины от США

Президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $225 млн. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что уверен в победе Украины над Россией и заверил, что Вашингтон будет рядом с Киевом.

Пакет военной поддержки стоимостью $225 млн включает боеприпасы и зенитно-ракетный комплекс Patriot – это уже пятая стратегическая зенитная система, которую за последние несколько месяцев Украине пообещали западные партнеры.

Также Силы обороны получат от Штатов ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.

Силовой ответ России на удар по "Охматдету"

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты вместе с Украиной работают над силовым ответом на удар российских оккупационных войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

"Мы видели ужасную реальность российской атаки на детский госпиталь в Киеве несколько дней назад и мы работаем с украинцами для того, чтобы дать отпор этому нападению, ответить силой и решительностью", – подчеркнул он.

Турция готовит конференцию по продовольственной безопасности и свободе судоходства

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна продолжает прилагать усилия для того, чтобы война закончилась справедливым миром и начались усилия по оживлению Черноморской зерновой инициативы.

Вместе с Зеленским они обсудили подготовку к проведению конференции в Турции, посвященной продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира в Швейцарии.

Почти $100 млн на ПВО для Украины от Норвегии

В Норвегии объявили о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (около $94 млн) на системы противовоздушной обороны для Украины в сотрудничестве с Германией.

"Жестокие атаки, которые мы наблюдали в течение последней недели, показывают, почему для украинцев так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией Норвегия передаст Украине этой осенью современную батарею ПВО IRIS-T", – прокомментировал решение премьер Йонас Гар Стере.

Союзники закупят около 120 тысяч 152-мм снарядов для ВСУ

Группа International Fund for Ukraine (IFU), объединяющая союзников Киева во главе с Британией, подписала соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму свыше $387 млн.

Безопасное соглашение с Румынией

Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной страной Североатлантического альянса – Зеленский и президент Румынии Клаус Иоганнис подписали десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами.

Это уже 23 двустороннего соглашения безопасности, которое Украина подписала с государствами НАТО.

Крупнейший пакет военной помощи от Австралии

Правительство Австралии объявило о крупнейшем с начала полномасштабного вторжения РФ пакете военной помощи Украине на сумму около AUD 250 млн, что эквивалентно примерно 169 млн долларов США.

В него вошли: ракеты к ПВО; вооружение класса "воздух-земля", включая управляемое оружие; противотанковое оружие; боеприпасы для артиллерии, минометы, пушки и стрелковое оружие; партия обуви для мужчин и женщин, служащих в ВСУ.

Новая помощь от Литвы

В Минобороны Литвы сообщили, что отправили Украине новую партию военной помощи. В Вооруженные силы Украины прибыли средства противодействия дронам, патроны калибра 5,56х45 мм и раскладные кровати.

В этом году Литва уже предоставила Украине военную помощь на сумму около 115 миллионов евро.

Объединенный договор стран с соглашениями о безопасности

Глава Штатов Байден представит Договор "Ukraine Compact", объединяющий более 20 стран-подписантов соглашений в сфере безопасности с Украиной.

"Этот договор объединяет все эти страны и ясно дает понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину в этой борьбе, а также поможем наращивать ее силы, чтобы она могла надежно сдерживать и защищаться от будущей агрессии", – сообщил советник Байдена Салливан.

По его словам, после того как война РФ против Украины закончится, государства, подписавшие Ukraine Compact, и дальше будут поддерживать Украину, как делают это сейчас.

На Совете НАТО-Украина представят мероприятия по долгосрочной помощи

На заседании Совета НАТО-Украина будут представлены меры по долгосрочной безопасности для Украины, которые союзники обсуждали ранее. В частности, речь идет о новом военном командовании Альянса в Германии, которое начнет программу обучения, оснащения и развития сил для украинских военных, сообщил Салливан.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует назначить нового старшего представителя НАТО для углубления институциональных отношений Украины с Альянсом и взаимодействия с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Следующий шаг – приглашение Украины в НАТО, а затем ее членство

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины, а затем и ее членство в НАТО. Он признал, что для этого Украина сначала должна победить в войне с Россией.

"Понятно, что нас не будет в НАТО, пока война не будет закончена в Украине. Но я надеюсь, что мы победим", – заявил он, добавив, что членство Украины было бы успехом не только для Киева, но и самого блока.

"Мы сильные ребята. У нас сильная армия. И мы боремся против этого тирана Путина. И поэтому Украина в НАТО, это, да, успех. Но сегодня, когда мы говорим о вполне конкретных успехах, это успехи, которые дают нам возможность жить .. Patriot, IRIS-T. Поэтому для нас важно ускорить их появление в Украине. Для нас это успех на сегодняшний день", – сказал президент.

Партнеры должны снять ограничения на удары по России

"Если мы хотим победить, добиться успеха, хотим сохранить нашу страну и защитить ее, то нужно снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку этого решения", – заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона знает, где расположены военные базы россиян, с которых наносятся удары по Украине.

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