Patriot, ракеты для HIMARS и NASAMS: США объявили о мощном пакете военной помощи Украине

В министерстве обороны США уточнили, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на $225 млн, о котором объявил Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским 11 июля. Вашингтон передаст Силам обороны одну батарею ЗРК Patriot, боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, боеприпасы и другое оборудование.

Видео дня

Список вооружений опубликовали на сайте Пентагона. Там уточнили, что это уже 61 транш оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

В новый пакет вошли:

– одна батарея Patriot;

– боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

– зенитные ракеты Stinger;

– боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

– противотанковые управляемые ракеты TOW;

– противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

– боеприпасы для стрелкового оружия;

– подрывные боеприпасы;

– запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В ведомстве объяснили, что этот пакет военной помощи предоставит Украине "дополнительные возможности для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей".

Напомним, что на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом. Глава Штатов объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине.

"Соединенные Штаты Америки и дальше будут рядом с Украиной. Россия не победит", – отметил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что летом 2024 года украинское небо пополнится западными истребителями F-16. Также в Украину будут доставлены все доступные системы Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!