Кулеба: Украина получит все Patriot, которые можно будет найти и привезти, но нужно время

Летом 2024 украинское небо пополнится западными истребителями F-16. Также в Украину будут доставлены все доступные системы Patriot.

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Это может занять определенное время, но Украина нуждается в этой защите. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

"Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, - они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите, и она его получит", - сказал он.

Говоря о самолетах, Кулеба подчеркнул два ключевых момента.

"Во-первых, мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе сразятся F-16, и это обещание выполнено", – сказал он.

В то же время, как он подчеркнул, это только первая волна.

"На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступление первой волны F-16 уже решен. Мы работаем уже на перспективу – над увеличением количества самолетов F-16, которые будут переданы Украине; над получением других западных моделей самолетов; над получением МиГ-29, которые все еще находятся на вооружении дружественных стран, и мы можем их получить", – добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе. Он также поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 8 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что F-16 однозначно поступят в Украину. Точные сроки не раскрывают, ведь страна-агрессор тщательно охотится за оружием, которое Киеву поставляют партнеры.

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