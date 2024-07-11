Ракеты ПВО и противотанковое оружие: Австралия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи

Австралия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 250 долларов. Это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщило издание ABC. Отмечается, что пакет будет включать в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы.

Также Австралия направит персонал для нового командования НАТО в Висбадене (NSATU), которое создается для координации поставок военной техники Украине и подготовки украинских военных.

Австралия и другие партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона, не являющиеся членами Альянса, все же прибыли на саммит НАТО в Вашингтон, чтобы укрепить связи с альянсом на фоне опасений по поводу китайской агрессии и отношений Пекина с Москвой.

На полях саммита состоялась встреча в пятистороннем формате Владимира Зеленского с лидерами индо-тихоокеанских государств-партнеров НАТО: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил Австралию за объявленный оборонный пакет.

"Обсудили стремительно меняющуюся ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, нуждающуюся в единстве и слаженности в вопросах безопасности. Отдельно подчеркнул, что на фоне постоянных атак России Украине срочно требуется усиление противовоздушной обороны системами ПВО и РЕБ. Спасибо Австралии и Новой Зеландии. . Ценим эту важную помощь для нашей страны и наших людей", – написал украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля в Вашингтоне в рамках саммита НАТО Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в 225 млн долларов.

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