ПВО требует немедленного усиления: после ракетного удара по Полтаве у Байдена пообещали Украине больше помощи

Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. В ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.

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Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Его слова цитирует CBS News.

Он отметил, что российская ракетная атака на Полтаву показала необходимость срочного усиления противовоздушной обороны Киева.

Кирби также выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина относительно народа Украины, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны США будет оставаться непоколебимой, особенно по усилению возможностей Вооруженных сил Украины.

"Наша поддержка Украины будет оставаться непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее Вооруженных сил и противовоздушной обороны для противостояния такого рода нападениям и атакам", – заявил Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября, российские кафиры ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки не менее 51 человек погиб, еще 271 – ранен.

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