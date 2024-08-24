Умеров с Остином договорились о следующей встрече в формате 'Рамштайн': когда она состоится

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином подготовку к следующему заседанию Контактной группы по обороне Украины. 24 встреча в формате "Рамштайн" состоится в сентябре.

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Об этом Умеров сообщил в соцсети X. Он отметил, что подготовка к следующему "Рамштайну" была одной из ключевых тем телефонного разговора с Остином.

Умеров проинформировал главу Пентагона о текущей ситуации на передовой и обсудил с ним неотложные потребности украинской армии.

"Исходя из оперативной обстановки, мы обсудили наши неотложные военные нужды и планы на ближайшее будущее", – написал министр обороны.

Накануне, 22 августа, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх анонсировала разговор Остина с Умеровым. По ее словам, разговор должен был касаться, в частности, наступательной операции ВСУ в Курской области РФ.

Об этом Сингх сказала на брифинге. Она также подчеркнула, что у Украины есть разрешение на удары оружием США по Курщине. По ее словам, политика США позволяет Киеву вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак из приграничного региона, который в частности включает и Курскую область РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Администрация американского президента Джо Байдена направит Украине новую военную помощь. Речь идет о пакете вооружения на сумму около 125 миллионов долларов.

Также Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него в частности вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, беспилотники Vector, 14 тысяч патронов калибра 155 мм и другое вооружение.