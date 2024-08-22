США разрешили использовать их оружие во время операции в Курской области – Пентагон

В Пентагоне заявили, что США позволяют Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по Курской области. Ведь таким образом, украинская армия защищает свою страну от атак России из этого региона.

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Об этом сказала представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 22 августа. Она отметила, что сейчас Минобороны США получает больше информации о действиях украинцев в Курской области.

Сингх отметила, что США не меняли свою политику по использованию их оружия против целей на территории России. И эта политика позволяет Украине открывать ответный огонь для самозащиты от российских атак, совершаемых из приграничных регионов.

"Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак, идущих через пограничные регионы. А в эти пограничные регионы входит Курск. В них также входят Сумы. Поэтому украинцы защищаются от российских атак в этих регионах", –сказала Сабрина. Сингх.

Она также отметила, что в Пентагоне понимается попытка Украины создать буферную зону в Курской области.

"Когда речь идет о Курщине, мы понимаем, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", – добавила Сингх.

Она также отметила, что в Пентагоне выясняются реальные цели Украины в проведении наступательной операции на территории Курской области.

"Могу также сообщить, что шеф Пентагона Ллойд Остин намерен в ближайшее время обсудить с киевскими партнерами, планируют ли ВСУ удерживать территории в Курской области", – сообщила Сингх.

Напомним, согласно отчету аналитиков ISW за 21 августа, воины Сил обороны Украины продолжают продвижение в Курской области. Накануне ВСУ вели наступление по всему Курскому выступлению и добились дополнительных успехов. Силы страны-агрессора РФ, в свою очередь, пытаются дать отпор и вывести свои подразделения из окружения.

Как сообщал OBOZ.UA:

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