Операция ВСУ в Курщине ударила по нарративу Путина: Боррель поддержал снятие ограничений на применение западного оружия

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области РФ призвал партнеров Украины снять ограничения для украинской армии на использование западного оружия. Глава дипломатии ЕС отметил, что военная операция Украины на Курщине нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

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Об этом Жозеп Боррель написал в соцсети X 21 августа. По его словам, отмена запрета поможет мирным усилиям.

"Наступление Украины на Курскую область стало серьезным ударом по нарративу российского президента Путина. Снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву имело бы несколько важных последствий", – написал Боррель.

Он пояснил, что снятие ограничений на применение ВСУ западного вооружения по российской территории спасет жизнь и уменьшит разрушение в Украине, поскольку РФ лишится "логова" для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

Также такой шаг усилит самооборону Киева и поможет "продвинуть мирные усилия", подчеркнул дипломат.

Жозеп Боррель добавил, что обсудит с министрами иностранных дел и обороны государств ЕС на следующей неделе "продвижение нашей поддержки Украины". В частности, глава дипломатии Евросоюза встретится в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA:

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В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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