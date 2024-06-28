'Это дополнительный инструмент': Зеленский высказался о формате 'Рамштайн' и новых возможностях

Страны-члены НАТО могут предложить Украине "дополнительный мощный инструмент" для защиты от российской агрессии. В частности, речь идет о создании механизма, который поможет обеспечить поступление в Украину финансирования, выделенного партнерами на усиление обороноспособности нашего государства.

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Однако этот инструмент ни в коем случае не рассматривается как альтернатива формату Рамштайн, он будет существовать параллельно и даст Украине новые возможности. Об этом в ходе общения с журналистами 28 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент OBOZ.UA.

"Никто не ждет никакой альтернативы. Это дополнительный будет инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать, это для нас важно, там больше 50 стран – и это не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу столь широкому представительству. А инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО... Мне кажется, сегодня рано об этом говорить, но это дополнительный мощный инструмент. Там важный очень один механизм: чтобы деньги, выделяемые теми или иными странами для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину. Посмотрим, каков будет результат, но мне кажется, это важно", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столттенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне первоочередной задачей будет усиление поддержки Украины.

Он напомнил, что "некоторые недавние паузы" в помощи для Украины привели к последствиям на поле боя. Поэтому Украине "нужно дать предсказуемость и подотчетность". Именно поэтому Столтенберг выразил надежду, что союзники договорятся о координации подготовки украинских войск, а также о долгосрочных финансовых обязательствах.