На саммите НАТО в Вашингтоне первоочередной задачей будет усиление поддержки Украины, – Столтенберг

Лидеры стран Североатлантического Альянса на саммите в Вашингтоне должны поддержать долгосрочное финансирование помощи Украине в войне со страной-агрессором Россией. Саммит запланирован на 9-11 июля.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 24 июня. Заявление генсека блока процитировало издание El Mundo.

"На вашингтонском саммите нашей самой актуальной задачей будет усиление поддержки Украины", – заявил Столтенберг.

Чиновник напомнил, что "некоторые недавние паузы" в помощи для Украины привели к последствиям на поле боя. Поэтому Украине "нужно предоставить предсказуемость и подотчетность".

"Надеюсь, что союзники договорятся о координации подготовки украинских войск, а также о долгосрочных финансовых обязательствах", – добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сказал, что во время саммита в Вашингтоне Украина не услышит конкретных дат, когда сможет стать членом Североатлантического альянса. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" Киева в блоке.

В настоящее время продолжаются обсуждения формулировки этого сообщения между странами-членами.

Саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне, будет посвящен консолидации усилий союзников по обеспечению долгосрочного успеха Украины. Поддержка партнеров уже помогла стабилизировать линию фронта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что поддержку Украины странами Альянса следует рассматривать не как благотворительность с их стороны, а как вопрос общей безопасности. Чем больше будет этой помощи, тем быстрее закончится война, которую развязала Россия.

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