На Вашингтонском саммите Украина получит 'четкое сообщение' о членстве в НАТО, – Столтенберг

Во время саммита НАТО в Вашингтоне Украина не услышит конкретных дат, когда сможет стать членом Североатлантического альянса. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в этом военно-политическом блоке.

Видео дня

В настоящее время продолжаются обсуждения формулировки этого сообщения между странами-членами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос "Голоса Америки".

"Я ожидаю, что мы придем к соглашению о формулировке, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, о том, что Украина станет членом Альянса", – сказал Столтенберг, добавив, что вопрос должен быть "согласован среди союзников".

В то же время генсек НАТО уточнил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне не будут озвучены "никакие даты" относительно членства Украины в Альянсе.

В контексте того, является ли война в Украине препятствием для присоединения нашего государства к НАТО, Столтенберг отметил, что у "союзников нет определения конкретных препятствий".

"У нас есть определенная дилемма. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт", – объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО в выступлении в Вашингтоне 17 июня подчеркнул, что союзники по Альянсу активно работают над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам блока, а поставки западного оружия переводят украинскую армию в "оперативную совместимость" с войсками НАТО.

"Мы будем сближать Украину с Альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимой с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время", – рассказал Столтенберг.

В то же время генсек добавил, что подготовка Украины сейчас поможет очень быстро принять ее в НАТО, как только на это согласятся все страны-члены.

"Мы помогаем привести Украину в такую позицию, чтобы они смогли стать членом Альянса сразу, как только будут необходимы политические условия, когда будет консенсус между союзниками, – тогда для нас не останется препятствий, чтобы просто пригласить их, и они смогут стать членом НАТО очень быстро", – объяснил Столтенберг.

От саммита НАТО генсек Альянса ожидает, что блок возьмет на себя координацию оборонной помощи Украине. В настоящее время эту роль играют США.

Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что на саммите лидеры НАТО согласуют ежегодное финансирование обороны Украины.

"Чем надежнее наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что ей не удастся нас "переждать", и тем быстрее эта война может закончиться. Это может показаться парадоксом, но это путь к миру, это больше оружия для Украины", – заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден уверен, что будущее Украины в НАТО, но только после победы в войне.

Также сообщалось, что генсек НАТО констатировал: консенсуса по приглашению на вступление Украины еще нет.