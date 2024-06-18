Белый дом: Байден уверен, что будущее Украины в НАТО, но только после победы в войне

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден верит, что Украина в будущем может стать полноценным членом НАТО. Однако говорить о вступлении государства в блок можно будет только после того, как оно победит в войне, которую против него начала Россия.

Видео дня

Позицию американского президента озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 17 июня. Он отметил, что Вашингтон и союзники "делают все возможное", чтобы убедиться в том, что Украина может победить и восстановить свою территориальную целостность.

"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну", – сказал Кирби.

В то же время представитель администрации американского президента признал, что после окончания войны у Украины все равно будет протяженная граница с Россией. Это будет постоянно представлять угрозу безопасности для украинского народа. Учитывая это, добавил Кирби, Байден подписал с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, "чтобы убедиться, что оборонно-промышленная база страны имеет все для долгосрочной защиты".

Также Кирби подчеркнул, что президент США верит в то, что НАТО – это будущее Украины. Однако есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем Киев сможет присоединиться к Альянсу.

"Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого добиться", – добавил Кирби.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что победа Украины в войне с Россией является минимальным условием для членства страны в НАТО. Чтобы помочь Украине победить как суверенному государству и вернуть все захваченные войсками России территории, страны блока на саммите в Вашингтоне согласуют усиление немедленной военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что позиция Вашингтона относительно членства Украины в блоке осталась неизменной. Это означает, что в Штатах уверены, что Киев должен стать членом Альянса, однако для этого нужно проделать определенную работу.