Столтенберг: победа в войне является минимальным условием вступления Украины в НАТО

Победа Украины в войне с государством-агрессором Россией является минимальным условием для членства страны в НАТО. Чтобы помочь Киеву вернуть все захваченные войсками России территории, страны блока на саммите в Вашингтоне согласуют усиление немедленной военной помощи Силам обороны Украины.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 12 июня, накануне встречи министров обороны Альянса, передает Укринформ. Он подчеркнул: НАТО вообще не будет ставить вопрос о членстве Украины без ее победы.

До саммита в Вашингтоне и на самом мероприятии союзники должны сделать важное объявление по поставкам большего объема военного оборудования: систем ПВО, артиллерии, ракет, которые срочно необходимы, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство.

"Без этого не будет вообще какого-либо обсуждения вопроса о членстве. Нам нужно обеспечить, чтобы Украина победила. Это абсолютный минимум для того, чтобы Украина могла стать членом Альянса", – отметил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что на вашингтонском саммите союзники согласуют "мощный язык" по поводу будущего членства Украины в НАТО. На этом мероприятии члены должны усилить координирующую роль НАТО в оказании военной помощи Украине, а также взять на себя долгосрочные финансовые обязательства в этом контексте.

По его словам, основное задание – ответ на первоочередные потребности Украины в самозащите и в развитии Сил безопасности и обороны, которые будут полностью взаимосовместимы с силами НАТО и приблизят Украину к полноправному членству в Альянсе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Столтенберг заявил, что НАТО и союзники продолжат помощь Украине в ее защите от российского вторжения. Однако они будут делать это так, чтобы не стать участниками конфликта.

Также генеральный секретарь Североатлантического союза ранее рассказывал, что НАТО продвинулось по трем вопросам по Украине. Речь идет о лучшей координации блока по снабжению оружием и обучению личного состава; определение многолетней финансовой помощи и евроатлантической интеграции.