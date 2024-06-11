Столтенберг: НАТО и дальше будет помогать Украине в войне, но стороной конфликта не будет

НАТО и союзники продолжат помощь Украине в ее защите от российского вторжения. Однако делать они это будут так, чтобы не стать участниками конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита стран Восточного фланга НАТО 11 июня. По его мнению, помимо прочего блок должен начать играть ключевую роль в предоставлении поддержки и обучении украинских бойцов.

"НАТО и союзники с самого начала дали понять, что мы готовы поддержать Украину, и союзники по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Но союзники по НАТО также ясно дали понять, что мы не будем стороной в конфликте", – заявил Столтенберг.

По словам гендиректора Североатлантического альянса, блок помогает Украине боеприпасами или учениями с использованием военной техники. И Столтенберг убежден, что союзники должны сохранить и усилить поддержку Украины. Однако отправку войск НАТО в Украину он отрицает.

"Мы не участвуем в конфликте. Вы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война. Россия напала на другую страну, напала на Украину. И Украина, согласно международному праву, имеет право защищать себя. И мы имеем право помочь Украине защитить право на самооборону, и мы будем делать это таким образом, чтобы союзники по НАТО не стали участниками конфликта", – подчеркнул Столтенберг.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, по словам генсека, лидеры государств-членов обсудят усиление роли Альянса в оказании поддержки Украине и вызовы для безопасности со стороны Китая.

"Мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне в контексте поддержки Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая", – заявил генеральный секретарь НАТО во время брифинга с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Столтенберг считает, что поддерживать Украину следует "столько, сколько будет необходимо". Кроме того, он выразил надежду, что в ходе саммита государства-члены НАТО придут к согласию в вопросе о том, чтобы политико-военный блок начал играть ключевую роль в предоставлении поддержки и обучении украинских бойцов и согласятся на долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом.

"Члены НАТО уже предоставляют 99% военной поддержки Украине, и поэтому, я считаю, есть смысл, чтобы НАТО играл более сильную координационную роль. Кроме того, чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые наблюдались зимой", – заявил генеральный секретарь Альянса.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО продвинулось по трем вопросам по Украине. Речь идет о лучшей координации Североатлантического союза в вопросе поставок оружия и обучения личного состава; определении многолетней финансовой помощи и евроатлантической интеграции.