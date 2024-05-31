Столтенберг заявил, что НАТО продвинулось по трем вопросам по Украине

Союзники по НАТО во время встречи в Праге, Чехия, опросились в трех вопросах поддержки Украины. Речь идет о лучшей координации Североатлантического союза в вопросе поставки оружия и обучения личному составу; определение многолетней финансовой помощи и евроатлантической интеграции.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Праге после встречи глав МИД стран Алянсу. "Сегодня мы не принимали никаких окончательных решений. Но мы добились значительного прогресса в трех вопросах", – сказал он.

Во-первых, по словам генсека, НАТО планирует играть "большую координационную роль" в вопросе поставок оружия Киеву и обучения военных ВСУ, поскольку на практике 99% военной помощи Украина получает от стран Альянса.

Во-вторых, Столтенберг предложил разработать многолетнюю финансовую поддержку Украины. Ежегодно страны Альянса оказывают военную помощь Киеву на сумму около 40 млрд евро, отметил он.

"Мы должны сохранить ежегодную поддержку как минимум на том же уровне так долго, как это нужно", – призвал генсек.

Чиновник Альянса добавил: Москве не нравится западная помощь Украине, поэтому страна-агрессор пытается отпугнуть Альянс от поддержки украинцев.

"Но мы не пугаемся и не испугаемся", – заявил Столтенберг.

Он заверил, что будущий саммит НАТО создаст "прочную опору на длительную перспективу" в контексте поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Столтенберг на встрече в Праге подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и удары по военным объектам в РФ. По его словам, все больше стран дают разрешение на применение западного оружия в этих целях.

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