Генсек НАТО: консенсуса по приглашению на вступление Украины еще нет

Чтобы Украина получила приглашение на вступление в НАТО, согласие должны дать все страны-члены Альянса. Однако консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

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В вопросах военной помощи определенное единодушие среди членов НАТО уже есть. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

По словам Столтенберга, на вопрос, может ли Украина надеяться получить приглашение на вступление в Альянс на саммите в Вашингтоне, однозначного ответа никто дать не может: среди членов блока продолжается обсуждение.

"Все мы соглашаемся, что Украина станет членом НАТО и поддерживаем движение Украины в Альянс. Нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам, создать оборонные институции. И мы будем работать вместе, помогать Украине на пути к НАТО. Но для приглашения нужен консенсус, а мы еще не достигли консенсуса по делу предоставления приглашения, но достигли консенсуса по делу военной помощи. Нужно работать в этом направлении", – отметил Столтенберг.

Он добавил: полномасштабная агрессия России против Украины заставила Альянс сделать выводы о том, какова война в 21 веке и на что следует обратить внимание, чтобы вернуть безопасность в Европу.

"Нам нужно создать большие запасы вооружения. После окончания холодной войны мы их сократили. В ХХI веке война очень изменилась. Теперь война комбинирована с дронами – нужно применять новые технологии, делать выводы из полученных уроков. Мы договорились вместе с украинцами создать общий центр подготовки в Быдгощи (Польша). Мы вместе с украинцами: они будут учиться у нас, а мы у них", – заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО примет большую роль в координации поставок оружия Украине. . Это решение будет принято на июльском саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне.

Также сообщалось, что генсек НАТО считает, что победа в войне является минимальным условием вступления Украины в Альянс.