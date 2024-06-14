НАТО примет большую роль в координации поставок оружия Украине, – Столтенберг

Министры обороны стран-членов НАТО согласовали план передачи военно-политическому союзу управления поставками оружия Украине. Это решение будет принято на июльском саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне.

Видео дня

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в пятницу, 14 июня. Его цитирует Reuters.

По словам Столтенберга, НАТО примет большую роль в координации поставок вооружений в Украину, перебрав на себя функции Соединенных Штатов. Это делается для того, чтобы защитить механизм помощи Киеву. Поскольку, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, поддержка Украины может оказаться под угрозой.

"Эти усилия не предпринимают НАТО стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону", – заявил Столтенберг.

Отмечается, что группа поддержки Украины в формате Рамштайн продолжит существовать как возглавляемый США политический форум. Но НАТО переберет на себя военный рабочий уровень, координирующий поставки оружия и подготовку украинских войск.

Этот шаг рассматривают как попытку обеспечить определенную "защиту от Трампа". Таким образом, инициатива передастся под эгиду НАТО, предоставив Альянсу более непосредственную роль в войне против российского вторжения, не привлекая при этом развертывание собственных вооруженных сил.

Но дипломаты признают, что такой шаг может иметь ограниченный эффект, поскольку США являются доминирующим государством в НАТО и снабжают большинство оружия для Украины. Поэтому если Вашингтон захочет сократить западную помощь Киеву, он все равно сможет это сделать.

Столтенберг также попросил союзников сохранить финансирование военной помощи Украине на том же уровне, что есть, добавляя около 40 миллиардов евро в год.

Издание отмечает, что до саммита в Вашингтоне осталось менее месяца, а союзники все еще работают над согласованием деталей такого обещания, пытаясь преодолеть разногласия относительно того, сколько каждая страна должна внести и в каком объеме это должно быть сделано.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп подверг критике пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев. По его словам, от того, что Украина победит в войне, не будет никакой выгоды США.

Ранее Трамп обещал в случае своего избрания очень быстро закончить войну в Украине – в течение 24 часов, даже до вступления в должность.

По данным газеты The Washington Post, "мирный план" Трампа состоит в намерениях надавить на Украину, чтобы она уступила часть своей территории в пользу страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!