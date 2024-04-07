Washington Post: по 'мирному' плану Трампа Украина должна отдать оккупантам Крым и Донбасс

45-й президент США Дональд Трамп в частных разговорах заявил, что якобы может положить конец войне в Украине, если надавит на Украину, чтобы она уступила часть своей территории. Ряд экспертов считают, что идея Трампа станет триумфом для российского диктатора Владимира Путина и оправдает нарушение международно признанных границ с применением силы. В то вже время Киев и ЕС, очевидно, будут против сделки с Москвой, к тому же в Европе намерены заменить значительную часть американской помощи.

Об это говорится в статье американской газеты The Washington Post, опубликованной 7 апреля. Журналисты ссылаются на людей, которые обсуждали "мирный план" с Трампом или его советниками и говорили с изданием на условиях анонимности, "поскольку эти разговоры были конфиденциальными".

По словам этих людей, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче России Крыма и Донбасса.

Такой подход, о котором ранее не сообщалось, радикально изменит политику президента США Джо Байдена, который делает упор на ограничение агрессии РФ и предоставление военной помощи Украине, говорится в статье.

The Washington Post напоминает, что, стремясь вернуться к власти, Трамп часто хвастал, что в случае своего избрания якобы сможет договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной в течение 24 часов, даже до вступления в должность. Но он неоднократно отказывался публично указать, каким образом быстро урегулирует войну, которая длится уже более двух лет и унесла жизни десятков тысяч военных и мирных жителей.

"Внешнеполитические мыслители, поддерживающие Трампа, подчеркивают необходимость устранения угроз интересам США со стороны Китая и поиска способов обратить вспять растущую зависимость России от Китая в плане военной, промышленной и экономической помощи. Они также выступили за ограничение расширения НАТО", – говоится в статье.

Так, в частном порядке Трамп сказал, что, по его мнению, и РФ, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины якобы "были бы в порядке", если бы были частью России, по словам человека, который обсуждал этот вопрос напрямую с Трампом.

Принятие российского контроля над частями Украины расширит сферу влияния диктатуры Путина после крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Некоторые сторонники Трампа пытались отговорить его от такого исхода, пишут журналисты.

"Я трачу 100 процентов своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Он должен заплатить цену. В конце концов он не сможет победить", – сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, бывший критик Трампа, ставший его союзником.

Предвыборный штаб Трампа отказался напрямую отвечать на вопросы для статьи The Washington Post.

"Любые предположения о плане президента Трампа исходят из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет. Президент Трамп – единственный, кто говорит о прекращении убийств", – заявила пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт.

В статье отмечается, что Трамп, покинув свой пост, оказал давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они выступили против дополнительной американской поддержки военных усилий Украины, а возвращение в Белый дом значительно расширило бы его влияние на дебаты.

Видя политическую динамику в США, европейские союзники активизировали военную промышленность до такой степени, что надеются заменить значительную часть нынешней американской помощи Киеву. Но аналитики говорят, что на самом деле способность Украины продолжать боевые действия будет ослаблена, если Трампу удастся заблокировать дальнейшую помощь США.

Во многом план Трампа соответствует его подходу на посту президента, считают в The Washington Post. За восемь лет своего лидерства в Республиканской партии он резко изменил преобладающую ориентацию партии и стал более скептически относиться к иностранному вмешательству, например военной помощи Украине.

Трамп постоянно хвалил Путина, выражал восхищение его диктаторским правлением и изо всех сил старался не критиковать его. В частности, он отказался признать вмешательство РФ в выборы в США 2016 года и ложно обвинил Украину в попытке помочь сопернице-демократу Хиллари Клинтон, повторив клевету, распространяемую российскими спецслужбами. Его попытка в 2019 году приостановить помощь Украине, если Зеленский не объявит о расследовании в отношении Байдена, привела к первому импичменту Трампа.

В телефонном разговоре Трамп оказал давление на Зеленского, чтобы тот расследовал обвинения против Байдена и дискредитированную теорию о том, что якобы Украина, а не РФ, стремилась вмешаться в выборы 2016 года. Сенат, контролируемый Республиканской партией, позже оправдал Трампа.

"Необъяснимые и вызывающие восхищение отношения бывшего президента Трампа с Путиным, а также его беспрецедентная враждебность к НАТО не могут вселить в Европу или Украину никакой уверенности в его отношениях с Россией. Комментарии Трампа, призывающие Россию делать с нашими европейскими союзниками все, что она хочет, являются одними из самых тревожных и опасных заявлений, сделанных кандидатом на пост президента от крупной партии. Его позиция представляет собой явную и реальную угрозу безопасности США и Европы", – сказал Том Донилон, советник президента Барака Обамы по национальной безопасности.

В свою очередь Грэм сказал, что он предостерег Трампа от предоставления России желаемой земли и хочет, чтобы он выбрал путь к вступлению Украины в НАТО.

"Для меня, чтобы положить конец этой войне, вы должны обеспечить вступление Украины в НАТО и ЕС. Он мало что говорит об этом. Не знаю, слишком ли много он об этом думал", – сказал он.

В своих публичных обещаниях положить конец войне Трамп демонстративно умолчал о том, как он будет вести переговоры с Путиным и Зеленским.

"Я скажу каждому из них определенные вещи, которые я бы не сказал остальному миру, и именно поэтому я не могу сказать вам больше этого", – сказал Трамп в мартовском интервью с бывшим помощником Себастьяном Горкой.

"Его публичное молчание по поводу своего курса на переговорах дало возможность другим заполнить пробелы", – говорится в статье.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом в марте и после этого заявил, что Трамп сказал ему, что заставит закончить войну, потому что "он не даст ни копейки", чтобы помочь Украине.

Заявление Орбана было лживым, но бывший президент не хотел публично противоречить ему после того, как развлекал его всю ночь в своем клубе Мар-а-Лаго (Флорида, США) и восхищался его жесткостью и антииммиграционной позицией, рассказал человек, близкий к Трампу.

Во время встречи Орбан подробно рассказал об истории СССР, стремлении России захватить украинскую территорию и военных проблемах, стоящих перед Украиной, сказал этот человек. По словам собеседника, Трамп выслушал, но был уклончив. Представитель Орбана не ответил на просьбу о комментариях.

Информация о плане Трампа в отношении Украины распространилась в Вашингтоне в ноябре 2023 года на встрече в Фонде наследия между правоцентристскими внешнеполитическими деятелями и прибывшей делегацией Евросовета по международным отношениям. Бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые очертания "мирного плана" Трампа, когда Украина уступит территории в Крыму и на Донбассе, расширение НАТО будет ограничено и Путин будет вынужден ослабить растущую зависимость от Китая, пишет газета.

В марте Антон сказал, что не разговаривал с Трампом от 18 до 24 месяцев, и отрицал, что знает что-либо о плане Трампа в отношении Украины. На дальнейшие вопросы он не ответил.

Джеймс Карафано, научный сотрудник Фонда "Наследие", организовавший встречу, отказался комментировать частную дискуссию, но раскритиковал идею отстранения России от Китая.

"Это глупая идея. Все, что вы могли бы дать России, что она действительно ценит, поставит под угрозу все остальные ваши интересы. Чтобы справиться с российско-китайскими отношениями, нужно сделать Россию более слабым партнером", – сказал он.

Отстранение России от Китая, по-видимому, потребует смягчения санкций, поскольку Кремль обратился к Пекину, чтобы попытаться компенсировать западные санкции в отношении его энергетического, оборонного и финансового секторов, заявил Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям, который привел делегацию группы на встречу в ноябре.

Шапиро отказался комментировать детали разговора, сославшись на основные правила ноябрьского мероприятия, но сказал, что мирный план Трампа по Украине не выглядит подробным.

"Люди Трампа считают, что один из величайших грехов украинской войны и политики в отношении России в целом состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию к Китаю и сделать ее еще более зависимой от Китая", – сказал он.

По словам Шапиро, "фундаментальный подход Трампа ко всем вопросам заключается в том, чтобы собрать мужчин в одной комнате для обсуждения", не обязательно имея заранее подробные планы.

Эксперты по России сомневаются, что мирные усилия Трампа увенчаются успехом. Фиона Хилл, старший научный сотрудник Брукингского института, которая была главным советником Трампа по РФ и с тех пор стала известным критиком, сказала, что это напомнило ей 2017 год, когда непроверенные иностранцы и руководители предприятий обратились к Трампу с различными мирными планами, и он подумал, что может сесть за стол переговоров с РФ и Украиной и выступить посредником в силу своей личной харизмы.

Команда Трампа "думает об этом очень изолированно, что это всего лишь вопрос Украины и России. Они думают об этом как о территориальном споре, а не о будущем всей европейской безопасности и мирового порядка в целом", сказала Хилл.

Даже провести линию перемирия может быть не так просто. В сентябре 2022 года Кремль заявил, что аннексирует четыре южные и восточные украинские области, включая регион Донбасса.

Поскольку Киев по-прежнему контролирует большую часть территории, любая попытка разрешить войну с помощью территориальных уступок, скорее всего, будет включать в себя обширные торги – если только обе стороны не согласятся просто заморозить линии фронта, которые существуют на момент заключения сделки.

Украина и европейские союзники, вероятно, будут сопротивляться попыткам Трампа заключить сделку с Москвой, сказал Хилл. Она сказала, что европейцы активизировали свою военную промышленность до такой степени, что надеются заменить значительную часть нынешней американской помощи Киеву. Она добавила, что США имеют ограниченные возможности для заключения односторонней сделки, поскольку значимое смягчение санкций будет зависеть от европейского сотрудничества.

"Никакие рычаги влияния, которыми располагают США, вряд ли заставят украинское руководство проводить политику, которая была бы равносильна внутриполитическому самоубийству", – сказал Майкл Кофман, аналитик российско-украинской войны в Фонде Карнеги за международный мир.

Поего словам, никакие рычаги воздействия, которыми располагают США, "не смогут заставить Украину уступить территорию или пойти на такого рода уступки".

"Это ситуация, когда, если вы готовы протянуть руку помощи, другая сторона очень быстро захочет получить остальную часть руки", – говорит Кофман.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в итальянской газете La Repubblica заявили, что в НАТО неофициально обсуждается вариант завершения войны в Украине с территориальными уступками в обмен на немедленное принятие в Альянс. Журналисты предостерегли, что, в частности, таким сценарием может воспользоваться Трамп в случае возвращения к власти в США.

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