'Нет стратегической ценности': в Пентагоне озвучили позицию относительно ударов ATACMS по целям в РФ

В Соединенных Штатах Америки считают, что 90% аэродромов, откуда российские самолеты запускают по Украине ракеты, недостижимы для дальнобойных ракет ATACMS, которые получили Силы обороны Украины от Вашингтона. Поэтому использование этого вооружения по российским военным целям, считают в Вашингтоне, не имеет "достаточной стратегической ценности".

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Такую позицию озвучила заместитель представителя Министерства обороны Штатов Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне в четверг, 5 сентября. 90% самолетов оккупационного войска РФ, по оценкам американской разведки, дислоцируются на аэродромах, которые находятся в 300 км от территории, контролируемой Украиной.

"Даже если бы Украина использовала ATACMS против очень небольшого процента аэродромов, которые остались в радиусе – а мы видели, как россияне снова и снова перемещали эти аэродромы вглубь – влияние было бы очень небольшим и имело бы очень небольшую стратегическую ценность", – отметила Сингх.

Еще одной причиной, почему США не разрешают Украине удары ATACMS вглубь РФ, она назвала ограниченное количество таких ракет. Кроме того, Сингх напомнила об опасениях Вашингтоном так называемой "эскалации".

"Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка этих средств большого радиуса действия. И конечно одна вещь, которую мы всегда оцениваем – это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала", – заявила она.

Ранее стало известно, что Украина передала Белому дому список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.

Как сообщал OBOZ.UA, советник Белого дома Джон Кирби накануне выразил убеждение, что ATACMS не смогут поразить 90% самолетов России, которые атакуют Украину. По его словам, если Украине предоставить разрешение бить вглубь РФ, это никак не отразится на количестве российских ударов по Украине.