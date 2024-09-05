'Это заблуждение': Кирби убежден, что ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, атакующих Украину

Если Украине предоставить дальнобойные ракеты ATACMS вместе с разрешением бить ими вглубь страны-агрессора России, это никак не отразится на количестве российских ударов по Украине. Так считает спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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По его словам, подавляющее большинство российских самолетов находятся вне поражения ATACMS. Поэтому "мнение, что благодаря дальнобойным ракетам Украина сможет поразить военную авиацию, ошибочно".

Именно поэтому, уверяет Кирби, "в политике США относительно ударов далеко вглубь России ничего не изменилось".

"Важно отметить: 90% самолетов, которые использует Россия для бомбардировок планирующими бомбами и дальних ударов по Украине, расположены за пределами 300-километрового радиуса поражения нашими ракетами, далеко от украинской границы и глубоко внутри России. Поэтому аргумент, что наши разрешения каким-то образом повлияют на ситуацию, что они смогут поразить большинство российских самолетов и авиабазы, которые фактически используются для нанесения ударов – это заблуждение", – сказал Кирби.

Правда, он добавил, что "позиция президента Байдена по поддержке Украины остается непоколебимой", и что Америка "сосредоточена на укреплении противовоздушной обороны Украины против таких нападений и атак".

Слова Кирби, ранее озвученные некоторыми СМИ, мгновенно раскритиковали как американские, так и военные аналитики других стран. По их мнению, Кирби, как и журналисты, просто не разбираются в поднятом вопросе. Но в любом случае "аргументы" спикера Совета нацбезопасности США не выдерживают никакой критики.

Даже если соотношение 10 к 90 правильно, все равно непонятно, почему США так решительно настроены против уничтожения хотя бы 10% самолетов РФ, говорят аналитики. Также они подчеркивают, что если бы в Белом доме не медлили с предоставлением соответствующих разрешений, в пределах 300 км было бы гораздо больше самолетов – именно политика промедления предоставила РФ возможность вывести свою авиацию из зоны поражения.

В свою очередь, проект "Вместе с Украиной" напоминает слова президента Украины и главы украинской разведки Владимира Зеленского и Кирилла Буданова соответственно: в зоне действия переданных Украине ATACMS находятся по меньшей мере 225 российских военных объектов. Это, в частности, склады поставок, узлы материально-технического обеспечения и указанные Кирби 16 военных авиабаз.

"Кроме самолетов есть много достойных целей для украинских воинов", – единодушно большинство экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина передала Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.