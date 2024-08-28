Россия переместила 90% своей авиации на расстояние, до которого не достанут ATACMS – WSJ

Россия решила обезопасить свою авиацию от ударов дальнобойных ракет ATACMS, которые США передают Украине. Около 90% военных самолетов российское командование переместило на аэродромы и базы вне зоны поражения этих ракет.

При этом, несмотря на неоднократные призывы Киева к Вашингтону пересмотреть установленные ограничения на применение ATACMS для уничтожения военных целей на территории РФ, позиция президента США Джо Байдена в этом вопросе остается неизменной. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Несмотря на нежелание Байдена пересмотреть запрет на применение ATACMS по территории РФ, в частности после самой масштабной воздушной атаки России на Украину 26 августа, Россия решила "перестраховаться" – и уже переместила около 90% своей военной авиации на расстояние, превышающее радиус действия этих американских ракет.

Ввиду сохранения установленных США ограничений источники издания констатируют, что ATACMS особо не помогут Украине снизить способность РФ к повторению воздушных атак.

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"Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня", – сказал неназванный чиновник США, которого процитировало издание.

Собеседник WSJ также подчеркнул, что куда большее значение будут иметь для поражения военных целей на территории РФ украинские дроны, которые Силы обороны эффективно применяют для "демилитаризации" оккупационной армии на протяжении последних месяцев.

В то же время в материале отмечено, что США уже увеличили производство ATACMS, однако запасы этих ракет все еще ограничены.

Напомним, ранее издание Рolitico сообщило, что Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.