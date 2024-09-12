F-16 в небе Украины станет больше, украинские пилоты начали подготовку в Румынии, – Умеров

В украинском небе станет больше истребителей F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии.

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Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил после телефонного разговора со своим румынским коллегой Анджелом Тилваром. Ключевой темой переговоров было усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. В скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot", – отметил Умеров в сообщении.

Также министр поблагодарил своего румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление украинской ПВО.

"Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию. Вместе к победе!" – резюмировал Умеров.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Нидерландах считается вполне реалистичным план президента Владимира Зеленского по увеличению авиапарка Украины. Его глава государства озвучил на закрытой части встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 6 сентября в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин 6 сентября провели встречу в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Темами беседы стали расширение тренировочных миссий для украинских летчиков на истребителях F-16, а также потребности Сил обороны Украины.

– США 6 сентября объявили о предоставлении уже 65-го (с августа 2021 года) пакета военной помощи для Украины на сумму 250 млн долларов. В него в числе прочих вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и TOW, БМП Bradley, БТР M113 и MRAP, патрульные катера, амуниция и гранаты.

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