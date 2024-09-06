'Залог успеха на поле боя': Зеленский обсудил с главой Пентагона тренировку пилотов F-16 и потребности ВСУ. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин 6 сентября провели встречу в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Темами беседы стали расширение тренировочных миссий для украинских летчиков на истребителях F-16, а также потребности Сил обороны Украины.

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Об этом сообщили в Офисе президента. "Мы благодарны за вашу четкую позицию по продолжению предоставления нам всей необходимой военной поддержки и за лидерство США в формате "Рамштайн". Это залог успеха на поле боя", – заявил Зеленский.

В частности, он поблагодарил президента США за анонсированный пакет военной поддержки в размере 250 млн долларов. Стороны обсудили его наполнение и другие потребности сил обороны, говорится в сообщении ОП.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо разрешение на применение западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории страны-агрессора РФ.

Он также заявил, что из-за усиления ракетно-бомбового террора против украинцев и критической инфраструктуры со стороны РФ Украина крайне нуждается в дополнительных средствах ПВО.

Кроме того, Зеленский и Остин обсудили, как ускорить поставки военной помощи из уже согласованных пакетов помощи.

Речь также шла о расширении тренировочных миссий для украинских летчиков на F-16.

Зеленский призвал Соединенные Штаты инвестировать в украинское производство вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября в Германии состоялось 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично прибыл на "Рамштайн".

В ходе встречи украинский президент заявил, что в настоящее время нет угрозы наступления РФ на Сумы. В публичном выступлении он также обратил внимание на потребности ВСУ и призвал партнеров к решительным действиям.

США в свою очередь объявили о предоставлении уже 65-го (с августа 2021 года) пакета военной помощи для Украины на сумму 250 млн долларов. В него среди прочего вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и TOW, БМП Bradley, БТР M113 и MRAP, патрульные катера, амуниция и гранаты.

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