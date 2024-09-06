HIMARS, бронетехника, катера и не только: Пентагон объявил новый пакет помощи для Украины

6 сентября Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на сумму 250 миллионов долларов. Это уже 65 пакет поддержки от США с августа 2021 года.

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Он включает в себя широкий спектр вооружения и техники для укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В помощь входят ракеты для систем ПВО, в частности, RIM-7 и Stinger, боеприпасы для реактивных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также противотанковые системы Javelin и TOW. Украинские военные получат боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и MRAP для защиты от мин и засад.

Кроме того, пакет включает в себя патрульные катера, морское учебное оборудование, запчасти и взрывные средства, необходимые для эффективной обороны на воде и на суше. Среди прочего – амуниция для стрелкового оружия и гранаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Германии 6 сентября собрались страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины. На 24 встречу в формате "Рамштайн" лично прибыл президент Владимир Зеленский.

– На заседании Зеленский заявил, что пока нет угрозы российскому наступлению на город Сумы. В публичном выступлении он обратил внимание на потребности вооруженных сил и решительные действия партнеров.

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