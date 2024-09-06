'Есть еще много F-16': министр обороны Нидерландов оценил планы Зеленского по увеличению авиапарка Украины

В Нидерландах считается вполне реалистичным план президента Владимира Зеленского по увеличению авиапарка Украины. Его глава государства озвучил на закрытой части встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 6 сентября в Германии.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что в разных странах еще много истребителей F-16, которые они могли бы передать Украине. Об этом онзаявил в интервью "Радио Свобода".

"Думаю, план реалистичный, поскольку все еще много F-16. Они есть в других странах, и их можно было бы передать Украине… Там еще есть возможности", – сказал Брекельманс.

По словам министра, Нидерланды передают Украине 24 истребителя, а еще 18 будут использоваться для тренировок пилотов.

Кроме того, в рамках нового пакета помощи, о котором было объявлено 6 сентября на полях встречи в формате "Рамштайн", Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием переданных истребителей F-16.

Мы объявили о новом пакете на 80 миллионов, чтобы убедиться, что эти самолеты могут оставаться в воздухе. Поэтому предоставляем весь пакет и поддерживаем каждый его элемент… Поставляем все, что имеем для безопасности Украины", – резюмировал Брекельманс.

Как сообщал OBOZ.UA:

В новом пакете военной помощи Нидерланды предоставляют Украине запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для истребителей F-16. Также в этом пакете будут ракеты класса "воздух – воздух".

Отдельно Рубен Брекельманс напомнил, что Нидерланды присоединились к коалиции "дронов для Украины". Он отметил, что в фонд закупки беспилотников Нидерланды прибавляют дополнительные 125 миллионов евро.

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