Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16: названы сроки

Дания уже до конца текущего года передаст Воздушным силам ВС Украины следующую партию самолетов F-16. Количество, как и конкретные сроки, не разглашаются.

Видео дня

Анонс поставки сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после визита в Украину, передает DR. В целом его государство пообещало предоставить защитникам нашей страны 19 самолетов.

Министр обороны в начале августа подтвердил, что первые самолеты уже выполняют задачи в Украине. Их численность Троэльс Лунд Поульсен не назвал.

"Дания поставит сюда дополнительную партию самолетов F-16 во второй половине 2024 года", – сказал руководитель МО. Отсутствие подробностей он объяснил необходимостью "оперативной безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром сказал, что в нашем небе станет больше истребителей F-16. Группа пилотов ВСУ уже проходит подготовку в Румынии.

– Нидерланды в последний пакет военной помощи включили запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для F-16. Также в списке были ракеты класса "воздух-воздух".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!