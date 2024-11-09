Не только на Курщине: солдаты из КНДР засветились в еще одной области России – WP

Военные из Северной Кореи присутствуют не только в Курской области, как сообщалось ранее, но и в соседней Белгородской области. По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.

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Об этом рассказал командир украинского батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью The Washington Post. Он отметил, что разведданные указывают на присутствие северокорейских военных не только в Курской, но и в Белгородской области.

По его словам, эти войска могут быть привлечены для укрепления второй линии обороны вблизи Белгорода, что позволит опрокинуть российские подразделения на Донбасс.

Журналисты The Washington Post пообщались с более чем десятком украинских военных, воюющих на Курщине и Харьковщине, и они выразили обеспокоенность по поводу возможного участия войск КНДР в войне.

36-летний Валентин Левада, боец подразделения беспилотных систем 82-й бригады, предполагает, что в ближайшее время украинские солдаты могут столкнуться с корейскими военными в прямом бою. Он также отметил, что взять северокорейских военных в плен, возможно, будет непросто.

"Мы можем столкнуться с (войсками КНДР – Ред.) непосредственно, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет тяжело", – сказал он.

По данным американской разведки, в Курской области находится около 10 тысяч военнослужащих армии КНДР. Предполагается, что Кремль планирует привлечь их для усиления российских сил, пытающихся выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Ранее сообщалось, что военных КНДР, которых отправили на войну в Украину, возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

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