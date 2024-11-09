УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Не только на Курщине: солдаты из КНДР засветились в еще одной области России – WP

Иванна Шепель
War
2 минуты
5,0 т.
Северная Корея солдаты

Военные из Северной Кореи присутствуют не только в Курской области, как сообщалось ранее, но и в соседней Белгородской области. По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.

Видео дня

Об этом рассказал командир украинского батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью The Washington Post. Он отметил, что разведданные указывают на присутствие северокорейских военных не только в Курской, но и в Белгородской области.

По его словам, эти войска могут быть привлечены для укрепления второй линии обороны вблизи Белгорода, что позволит опрокинуть российские подразделения на Донбасс.

Журналисты The Washington Post пообщались с более чем десятком украинских военных, воюющих на Курщине и Харьковщине, и они выразили обеспокоенность по поводу возможного участия войск КНДР в войне.

36-летний Валентин Левада, боец подразделения беспилотных систем 82-й бригады, предполагает, что в ближайшее время украинские солдаты могут столкнуться с корейскими военными в прямом бою. Он также отметил, что взять северокорейских военных в плен, возможно, будет непросто.

"Мы можем столкнуться с (войсками КНДР – Ред.) непосредственно, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет тяжело", – сказал он.

По данным американской разведки, в Курской области находится около 10 тысяч военнослужащих армии КНДР. Предполагается, что Кремль планирует привлечь их для усиления российских сил, пытающихся выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

Не только на Курщине: солдаты из КНДР засветились в еще одной области России – WP

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Ранее сообщалось, что военных КНДР, которых отправили на войну в Украину, возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!