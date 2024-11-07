В США подтвердили участие военных КНДР в боях против ВСУ в Курщине

В Соединенных Штатах подтвердили, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях в Курской области. В частности, речь идет о боях 4 ноября.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на источники среди американских чиновников.

Один из чиновников, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что солдаты КНДР участвовали в боях 4 ноября.

Чиновники не сказали, были ли потери со стороны Северной Кореи, как и не предоставили других подробностей по поводу указанного боя.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, 5 ноября, что первые бои между украинскими военными и северокорейскими войсками "открывают новую страницу нестабильности в мире".

Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что в Курской области находится не менее 10 000 северокорейских солдат, добавив, что всего в России находится от 11 до 12 военных КНДР.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью южнокорейскому телевидению, что на Курщине произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, воюющими на стороне российских оккупантов. Северокорейские военные были замаскированы под бурят и смешивались с российскими подразделениями, поэтому точное количество жертв и пленных необходимо проверить, добавил министр.

По словам Умерова, это столкновение следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

4 ноября появились сообщения о том, что солдаты КНДР попали под обстрел в Курщине. Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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