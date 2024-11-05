На Курщине произошли первые боевые столкновения между ВСУ и военными из КНДР: Умеров рассказал подробности

Во вторник, 5 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, воюющими на стороне российских оккупантов. По словам министра, это столкновение следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

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Об этом Рустем Умеров заявил в интервью KBS. Он отметил, что бой был незначительным и носил локальный характер.

По словам министра, северокорейские военные были замаскированы под бурят и смешивались с российскими подразделениями, поэтому точное количество жертв и пленных необходимо проверить.

"Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет большее количество столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом", - подчеркнул он.

Министр также рассказал, что на фронте протяженностью около 1500 километров Россия планирует развернуть в течение следующих нескольких недель пять северокорейских батальонов, каждый из которых будет состоять из трех тысяч военных.

Это может привести к увеличению численности военных из КНДР в Курской области до 15 тысяч. Они будут распределены по всему полю боя, будут участвовать в составе русских войск и дислоцироваться на северо-востоке, востоке и юго-востоке.

"Продолжительность российских учений составляла месяц, но теперь она сокращена до нескольких дней или недели, чтобы северокорейские войска могли принять участие в боевых действиях", - подытожил глава Минобороны.

О первых боевых столкновениях между украинскими и северокорейскими военными ранее сообщил Financial Times со ссылкой на украинскую разведку. Издание отметило, что высокопоставленный представитель украинской разведки рассказал, что бой состоялся в Курской области, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее содержала после летнего вторжения. Более конкретную информацию он отказался предоставлять.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

4 ноября появились сообщения о том, что солдаты КНДР попали под обстрел в Курщине. Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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