Россияне на Курщине учат солдат из КНДР применять дроны – ЦПД

На территории Курской области России проходят учения военнослужащих из Северной Кореи. Российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий.

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В частности, россияне обучают солдат КНДР применению дронов. Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Будут применять в бою. КНДРовцы в русской военной форме, в русских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения ланцетов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия планирует направить своих инструкторов по беспилотным летательным аппаратам в Пхеньян для дальнейшего обучения корейских военных непосредственно в КНДР.

Следует отметить, что в понедельник, 4 ноября, уже появились сообщения о том, что военнослужащие из КНДР попали под обстрел на Курщине.

При этом израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что базовый уровень подготовки военнослужащих Северной Кореи, пополнивших ряды российской оккупационной армии, может быть неплохим по сравнению со средним уровнем подготовки военных РФ. Группировка сил КНДР численностью около 10 тысяч человек может быть эффективной в случае ее применения на отдельно взятом участке фронта.

31 октября стало известно, что российские войска приступили к переброске инженерных подразделений Северной Кореи на временно оккупированные территории Украины, в частности в Донецк. По состоянию на тот момент они еще не участвовали в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Ранее сообщалось, что военные КНДР, отправленные на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Напомним, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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