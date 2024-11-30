КНДР передала России 100 баллистических ракет с западными компонентами, – Ермак

Россия по состоянию на конец ноября получила от Северной Кореи более 100 ракет KN23, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В этих снарядах есть западные компоненты, подчеркнул он.

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На своем канале в Telegram 30 ноября глава ОП написал, что KN23 – одно из главных средств гражданского террора. "Ими россияне бьют по жилым домам, в частности попадали по высотке в Киеве, убив четырех человек в январе этого года", – отметил он.

Пхеньян продолжит передавать Москве KN23.

"Этими ракетами Россия убивает украинцев, КНДР оттачивает их эффективность для возможного использования на Корейском полуострове в будущем. Так же, как и знания, полученные на фронте военными из КНДР", – подчеркнул Ермак.

Он призвал демократии "включиться", ведь сегодня создаются все условия для применения в будущем иранского, российского и северокорейского оружия против демократического мира.

"Усилить экспортный контроль и санкции критически нужно", – подытожил руководитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 года активно передает военную технику России. КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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