КНДР может отправить подкрепление в Россию в течение следующих двух месяцев – NYT

К северокорейцам, которые воюют против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР восполнят потери в рядах своих коллег.

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Об этом The New York Times заявил один из высокопоставленных представителей министерства обороны США. Журналисты сообщили, что осенью прошлого года Пхеньян отправил на помощь войскам Москвы около 11 000 солдат.

С момента их первого боевого столкновения в начале декабря "двухсотыми" и "трехсотыми" стала примерно треть северокорейских боевиков, сообщали украинские и американские официальные лица.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери КНДР продолжают расти. По его словам, почти половина военнослужащих Ким Чен Ына были либо ранены, либо убиты. В то же время генерал предупредил, что северокорейцы "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".

По данным украинской военной разведки, в состав северокорейских сил, развернутых для войны против Украины, входило около 500 офицеров и не менее трех генералов.

Отличия в штурмах российских оккупантов и наемников из КНДР

Северокорейским солдатам, поддерживающим агрессора в Курской области России, отведены собственные участки для штурма. В отличие от своих российских коллег, они продвигаются практически без поддержки бронетехники.

Когда они атакуют и несут потери, они не останавливаются, чтобы перегруппироваться или отступить. Вместо этого северокорейцы продолжают идти под сильным огнем по полям, усеянным минами, либо ждут подкрепления.

Если они захватывают позицию, то не пытаются ее удержать. Они оставляют это российским подкреплениям, а сами отступают и готовятся к новому штурму.

Во время борьбы с дроном северокорейцы отправляют одного солдата в качестве приманки, а другие пытаются сбить аппарат.

Если они тяжело ранены, им приказано подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен живыми.

По словам украинских солдат и американских официальных лиц, отправленные в Россию северокорейцы, по сути, действуют как отдельная боевая сила – отличающаяся языком, подготовкой и военной культурой.

Как указала Селеста А. Уолландер, которая до дня инаугурации Дональда Трампа была помощником секретаря Пентагона по вопросам международной безопасности, военнослужащие из КНДР на Курщине – это в основном войска специального назначения, подготовленные для нанесения точечных ударов. Но россияне чаще всего используют их в качестве пехотинцев.

Как писал OBOZ.UA, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что в боях на Курщине приняло участие 12 000 военных из КНДР, из которых погибло уже 4000.

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