'Не хватило сил нас вытеснить': Зеленский рассказал о потерях военных КНДР в Курщине. Видео

Российский диктатор Владимир Путин втянул в войну в Украине еще одну страну – Северную Корею. В боях в Курской области приняло участие 12 000 военных, из которых погибло уже 4000 солдат КНДР.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что в общей сложности на Курском направлении сосредоточено более 60 000 российских военных.

Несмотря на это, Путину не хватило сил, чтобы вытеснить украинские войска из Курщины, и он бросил туда солдат КНДР.

"Было 12 000 северных корейцев, 4 000 из которых погибли. Это была стратегия Путина – втянуть в эту войну еще одну страну", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически больше ближе к Давосу, чем к Пхеньяну.

При этом он выразил опасение, что Путин может втянуть в войну еще и войска Ирана.

"Хотя я считаю, что Иран уже вовлечен в эту войну после того, как они начали наносить нам удары по гражданской инфраструктуре, убивать людей. По больницам, по школам, попадали повсюду своими дальнобойными дронами и дали лицензию на производство этих дронов на территории России" , – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 21 января, президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".

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