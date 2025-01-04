На Курщине за два дня РФ потеряла в батальон бойцов КНДР и морпехов, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных потерях российских оккупационных войск в Курской области. По его словам, за последние два дня был уничтожен в батальон пехоты, состоявший из северокорейских солдат и русских морских пехотинцев.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 4 января. Соответствующее видео опубликовал Офис президента. В частности, значительные потери враг понес в районе села Махновка.

"Главком доложил также по ситуации в Курской области. В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одной деревни Махновка на Курщине российская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", – сказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Силам специальных операций и воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады за их профессионализм и результативность.

Зеленский также рассказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно общей ситуации на фронте. По его словам, самые тяжелые бои идут на Покровском направлении. Оккупанты продолжают совершать массированные штурмы, расходуя огромное количество живой силы.

"Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждого нашего подразделения, всех наших бригад, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта", – резюмировал он.

Напомним, командиры армии РФ врут высшему командованию о реальном уровне потерь среди сил КНДР, воюющих в Курской области. Боевой дух в рядах этих войск крайне низок и, чтобы его поддержать, северокорейские солдаты просто напились в новогоднюю ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от присутствия врага.

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